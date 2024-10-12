دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما وصفوه بـ"زلّة لسان" وقع فيها بوصف ضحايا الضربات الإسرائيلية.

مقطع الفيديو المتداول أبرز فيه نشطاء قول ميقاتي "القتلى" في وصف من سقط نتيجة الضربات الإسرائيلية قبل أن يصححه أحد الحضور (مسموع في مقطع الفيديو) قائلا "شهيد" ليصحح ميقاتي ودفعه لقول "شهيد".

جاء ذلك في تصريحات لميقاتي عقب جلسة لمجلس الوزراء، الجمعة، حيث قال وفقا لنص ما نشرته رئاسة الوزراء: "تلقيت اتصالا من وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن، يصب في اطار التنسيق الحاصل والسعي الجدي لوقف اطلاق النار، ووجدت من خلال الاتصال التضامن الكامل مع لبنان على الصعد كافة، وأنهم يسعون بكل جهد لإتمام وقف اطلاق النار، وهذا كان مطلبي، وعلى الاقل وقف قصف المدنيين وهذه الاضرار الحاصلة على المدنيين، ركزت على هذا الامر، وكمثال على ذلك ما حصل بالأمس حيث سقط اثنان وعشرون شهيدا وعشرات الجرحى من المدنيين. هذا الموضوع غير مقبول على الاطلاق.."

وبينت رئاسة الوزراء أن ميقاتي رأس الجلسة التي شارك فيها كل من "نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، الصحة فراس الابيض، البيئة ناصر ياسين، الاتصالات جوني القرم، التنمية الادارية نجلا الرياشي، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الاشغال العامة والنقل علي حمية، المهجرين عصام شرف الدين والاقتصاد أمين سلام والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية".