"قاد طائرته بنفسه".. رئيس برلمان إيران يصل بيروت حاملا رسالة من خامنئي

بينما يستعد المراسل للبث.. كاميرا CNN توثق قصفاً إسرائيليًا "ضخمًا" على بيروت

شاهد.. إطلاق نار وهتافات احتفالية في بيروت وغزة بعد هجوم إيران على إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف إلى بيروت، السبت، لإجراء مباحثات مع المسؤولين اللبنانيين، ولتأكيد دعم بلاده لحزب الله اللبناني بمواجهة الجيش الإسرائيلي، حسبما أوردت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء.

ونشرت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، مقطع فيديو تم تداوله عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، يظهر فيه رئيس مجلس الشورى الإيراني يقود طائرته بنفسه حتى لحظة هبوطها في مطار رفيق الحريري الدولي، بالعاصمة اللبنانية بيروت.

كما نشرت الوكالة مقطع فيديو لما قالت إنه خلال زيارة محمد باقر قاليباف لإحدى المواقع التي تعرضت لهجمات إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال باقر قاليباف إنه "جاء بناء على دعوة من رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، وإنه يحمل رسالة من المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي إلى الشعب اللبناني".

وأضاف: "نحن دائما مع شعب وحكومة لبنان وسنكون في معهم في المواقف الصعبة".

وأكد باقر قاليباف أن إيران "ستقف إلى جانب الشعبين الفلسطيني واللبناني"، وشدد على أهمية الدعم الدولي لهذين الشعبين، بحسب وكالة "تسنيم".

وخلال زيارته إلى بيروت، أجرى قاليباف محادثات ولقاءات مع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، ومع نواب ورؤساء أحزاب في لبنان.

وأكد ميقاتي خلال اجتماعه مع باقر قاليباف، أن "أولويات الحكومة في هذه المرحلة هي العمل على وقف إطلاق النار، ووقف العدوان الإسرائيلي، والحفاظ على أمن لبنان وسلامة أبنائه".

وشدد نجيب ميقاتي على "التزام لبنان بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وتعزيز وجود الجيش في الجنوب"، حسبما نقلت عنه الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.