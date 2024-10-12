"هل هذه لحظة يمكن للبنان فيها استعادة سيادته إذا كان حزب الله بموقف دفاعي؟".. هكذا ردّ بوحبيب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أعادت قناة المنار التابعة لحزب الله نشره، الخميس، وجملة قالها أمين الحزب، حسن نصرالله قبل مقتله بضربة إسرائيلية.

ويقول حسن نصرالله في مقطع الفيديو المتداول والذي يعود لخطاب أدلى به في يونيو الماضي: "إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف"، الأمر الذي أثار تساؤلات حول طبيعة رد فعل الحزب على الضربات الإسرائيلية المستمرة ضده ومقتل العديد من القيادات والشخصيات الرفيعة في الحزب يتقدمهم نصرالله.

وكان مسؤول العلاقات الإعلامية بحزب الله اللبناني، محمد عفيف قد قال خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، إن الأولوية القصوى لدى الحزب هي وقف العدوان الإسرائيلي "بالقوة"، مؤكدا أن المعركة مع إسرائيل "لا تزال في بدايتها ولا تستعجلوا النتائج".

وأردف محمد عفيف قائلا إن المخزون الاستراتيجي لحزب الله "بخير"، وما يزال لدى الحزب "آلاف" المقاتلين المستعدين لمواصلة الهجوم للدفاع عن لبنان ضد الغزو الإسرائيلي. ويأتي ذلك بعدما قالت إسرائيل إن قدرات حزب الله قد ضعفت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.