نشر الأحد ، 13 أكتوبر / تشرين الأول 2024

بينما يستعد المراسل للبث.. كاميرا CNN توثق قصفاً إسرائيليًا "ضخمًا" على بيروت

القدس (CNN)-- حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الأمم المتحدة، الأحد، من أن قوات حفظ السلام الدولية في لبنان (اليونيفيل) "معرضة للخطر"، داعيا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إلى سحبها من مواقعها.

وقال نتنياهو في بيان مصور: "يجب أن يتم ذلك الآن على الفور".

وأضاف نتنياهو في بيانه الذي بثه الأحد: "أريد أن أخاطب من هنا مباشرة الأمين العام للأمم المتحدة: لقد حان الوقت لسحب قوات اليونيفيل من معاقل حزب الله ومناطق القتال".

وأردف نتنياهو أن القوات الإسرائيلية طلبت عدة مرات من قوات اليونيفيل إعادة الانتشار، لكنه قال إن هذه الطلبات رُفضت. وزعم نتنياهو أن تواجد قوات حفظ السلام "كان يهدف إلى توفير درع بشري لحزب الله".

ومضى نتنياهو قائلا: "إن رفضكم إجلاء قوات اليونيفيل يجعلهم رهائن لدى حزب الله، مما يعرض حياتهم وحياة جنودنا للخطر"، حسب زعمه.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضا أنه يأسف لإصابة بعض أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وقال نتنياهو: "إننا نأسف للضرر الذي لحق بجنود اليونيفيل، ونبذل كل ما في وسعنا لمنع مثل هذا الضرر. ولكن الطريقة البسيطة والضرورية لضمان ذلك هي إبعادهم عن منطقة الخطر. ويجب أن يتم ذلك الآن على الفور".