السيسي يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي.. وهذا ما تم بحثه خلال اللقاء

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بحث الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، السبت، الأوضاع في غزة ولبنان، خلال استقباله وفداً من مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، برئاسة النائب توم كول رئيس لجنة المخصصات.

وقال السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان نشره عبر صفحة الرئاسة على فيسبوك، إن "اللقاء ركز على الأوضاع الإقليمية، حيث حرص وفد الكونغرس على الاستماع إلى رؤية الرئيس حول كيفية استعادة السلم والأمن بالإقليم، وتجنب توسع دائرة الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية".

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن السيسي أكد "ضرورة وضع حد للحرب الدائرة في غزة ولبنان، والمضي قدماً بقوة في مسار وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل فوري وبكميات كبيرة، تكفي لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة".

وأردف المتحدث قائلا، إن السيسي "نوه إلى الجهود المصرية القطرية الأمريكية المشتركة على مدار الفترة الماضية، موضحاً أن الأمر يتطلب إرادة سياسية من جميع الأطراف، وضغوطاً مكثفة من المجتمع الدولي، لتحقيق تقدم ملموس يتيح استعادة الأمن وفتح الطريق للسلام".

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية أنه "دار حوار مفتوح بين السيسي وأعضاء الكونغرس الأمريكي بشأن حل الدولتين"، وأكد السيسي أن "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو السبيل لنزع فتيل التوتر الإقليمي، وتعزيز مسار السلام والأمن الحقيقيين والمستدامين، بما يحقق مصالح جميع شعوب المنطقة، ويمهد الطريق للاستقرار والتنمية والازدهار".