خليل الحية يثير تفاعلا بجملة قالها بخطاب نعي يحيى السنوار

فيديو يظهر لحظة قصف دبابة إسرائيلية المبنى الذي كان يتواجد فيه يحيى السنوار

البرغوثي لـCNN: السنوار شجاع وسيُنظر إليه على أنه بطل.. وهذا ما قاله عن "نفاق" حل الدولتين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار القيادي بحركة حماس، خليل الحية، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأعقاب الخطاب المصور الذي ألقاه ناعيا رئيس الحركة، يحيى السنوار الذي أعلن الجيش الإسرائيلي مقتله وصور لحظاته الأخيرة بكاميرا طائرة بدون طيار.

وألقى نشطاء الضوء على تصريحات الحية وأهم ما قاله بعد تأكيد مقتل السنوار وأن الحركة مستمرة في القتال في حين استبق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي كلمة الحية بتدوينة قال فيها: " هل سيخبركم خليل الحية عن إطلاق صاروخ جديد باسم السفاح تخليدًا للداعشي السنوار؟".

وقال الحية في كلمته: "ننعى القائد الكبير الأخ المجاهد الشهيد يحيى السنوار (أبو إبراهيم)، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس وقائد معركة طوفان الأقصى"، مشيرا إلى أن السنوار قُتل "مشتبكا" مع الجيش الإسرائيلي "حتى آخر لحظة من لحظات حياته".

واضاف الحية أن السنوار كان "يتنقل بين المواقع القتالية" في غزة، على حد قوله.

وأكد خليل الحية أن الرهائن المحتجزين في غزة "لن يعودوا" قبل وقف العمليات العسكرية على قطاع غزة، والإفراج عن الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية الذين تريد حماس إطلاق سراحهم.