CNN تجمع أدلة بصرية ومعلومات استخباراتية عن مقتل السنوار.. هذا ما نعرفه حتى الآن

فيديو يظهر لحظة قصف دبابة إسرائيلية المبنى الذي كان يتواجد فيه يحيى السنوار

(CNN)-- اتهمت حركة حماس الجيش الإسرائيلي بـ "الكذب الصارخ" و"الأداء المسرحي الفاشل" في تصويره للعام الأخير من حكم قائد الحركة، يحيى السنوار.

نشر الجيش الإسرائيلي، السبت، لقطات مصورة لما قال إنها تُظهر السنوار مختبئًا بمفرده مع عائلته في نفق لحماس في الساعات التي سبقت هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، إن الصور أظهرت كيف أن السنوار "أعطى الأولوية لنفسه" على شعب غزة.

لكن حماس رفضت تعليقات هاغاري ووصفتها بأنها "محاولة يائسة لإنقاذ ماء وجه جيشهم المهزوم، الذي أذله القائد السنوار وإخوته".

وقالت الحركة إن السنوار قُتل أثناء "مشاركته في ساحة المعركة"، بعد أن أمضى العام الماضي "يتحرك عبر جبهات قتالية مختلفة في قطاع غزة، في طليعة مقاومة شعبنا الشجاع".