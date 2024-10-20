وزير خارجية إيران: حددنا جميع الأهداف في إسرائيل وسنرد على أي هجوم

نشر الأحد ، 20 أكتوبر / تشرين الأول 2024

كواليس الرد الإسرائيلي ضد إيران قبل 5 نوفمبر وما هي أوامر البنتاغون للعاملين فيه.. شاهد ما قاله سيناتور

مستقبل العلاقات مع أمريكا ومدى نفوذ إيران في العراق.. ماذا قال السوداني لـCNN؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأحد، إن بلاده حددت جميع الأهداف في إسرائيل، وإنها سترد على أي هجوم إسرائيلي، حسبما نقلت عنه وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن "إيران حددت كافة الأهداف في الكيان الصهيوني"، معتبرا أن أي "هجوم على إيران بمثابة تجاوز لخطوطها الحمراء"، أونه سيتم الرد اللازم على أي هجوم على المنشآت النووية الإيرانية أو أي هجوم مماثل"، بحسب ما أوردت وكالة "إرنا" نقلا عنه.

وذكر عباس عراقجي في تصريحاته أن بلاده "لم تهاجم منشآت اقتصادية أو مدنية في إسرائيل، واستهدفت فقط منشآت عسكرية وأمنية".

وزعم عباس عراقجي في مقابلة مع قناة NTV التركية، على هامش حضوره قمة آلية التعاون الإقليمي (3+3) في إسطنبول، الجمعة، أن "جميع الأسلحة المستخدمة في غزة ولبنان مقدمة من أمريكا".

ورأى وزير الخارجية الإيراني أنه "إذا حدثت حرب واسعة النطاق في المنطقة؛ وهذا ما لا نريده؛ فسوف تنجر إليها الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا"، طبقا لوكالة "إرنا".