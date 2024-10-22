الرئيس الإيراني يزور مكتب حماس بطهران للعزاء في مقتل يحيى السنوار

نشر الثلاثاء ، 22 أكتوبر / تشرين الأول 2024

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دبي، الإمارات العربية المتحدة CNN))-- أجرى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الثلاثاء، زيارة إلى مكتب حركة حماس في العاصمة الإيرانية، طهران، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وبحسب ما ذكرت الوكالة في تقرير، فقد قدم مسعود بزشكيان "التعازي والتهاني" بمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار.

وخلال الزيارة، اجتمع الرئيس الإيراني مع ممثل حركة حماس في إيران، خالد القدومي، حيث تناولا آخر التطورات في المنطقة والوضع في قطاع غزة، طبقا لما أفادت وكالة "إرنا".

وخلال مراسم تأبين يحيى السنوار بمكتب حماس، أكد الرئيس الإيراني أن "أي هجوم تشنه إسرائيل على إيران سيتلقى ردا مناسبا"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "إسنا" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأسبوع الماضي، مقتل يحيى السنوار بإطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية جنوبي قطاع غزة.

وتستعد إيران لضربة إسرائيلية ردا على إطلاقها عشرات الصواريخ على إسرائيل في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الحالي.