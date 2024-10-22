إيران توجه "تحذيرا" لأمريكا بشأن إسرائيل

كواليس الرد الإسرائيلي ضد إيران قبل 5 نوفمبر وما هي أوامر البنتاغون للعاملين فيه.. شاهد ما قاله سيناتور

(CNN) -- قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة ستكون "متواطئة في أي عدوان إسرائيلي إذا شجعت إسرائيل بتزويدها بأسلحة متطورة".

وأضافت البعثة، في رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، الاثنين: "ستتحمل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن دورها في التحريض وتمكين أي أعمال عدوانية من جانب إسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

كما اتهمت الرسالة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإدلاء بتصريحات "تحريضية" في مؤتمر صحفي في برلين، حيث قال إن لديه "فهم جيد لكيفية ومتى سترد إسرائيل" على الهجوم الصاروخي الإيراني في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت البعثة الإيرانية إن تصريحاته تشير إلى "موافقة واشنطن الضمنية ودعمها الصريح للعدوان العسكري غير القانوني لإسرائيل ضد إيران".