إيران ترفع حصيلة القتلى بالتقديرات الأولية للهجوم الإسرائيلي

نشر الأحد ، 27 أكتوبر / تشرين الأول 2024

ماذا بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران؟ هذا ما كشفه مسؤولون أمريكيون

(CNN)-- توفي جنديان آخران في الجيش الإيراني متأثرين بجروح أصيبا بها خلال غارات جوية إسرائيلية، السبت، بحسب وسائل إعلام رسمية، ما يرفع عدد القتلى إلى 4 على الأقل.

وتوفي عسكريان إيرانيان إضافيان، مساء السبت بالتوقيت المحلي، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، والتي قالت إن جميع القتلى الأربعة كانوا يعملون في الدفاع الجوي العسكري.

ونشرت وسائل الإعلام الرسمية أيضًا صورة للرجال الأربعة الذين سقطوا وهم يرتدون زيهم العسكري.

ويذكر أن إسرائيل قالت إنها ضربت أهدافا عسكرية، لم تشمل البنية التحتية للطاقة، بحسب مصدر عسكري إسرائيلي. ويبدو أن إيران تقلل من أهمية الضربات بشكل عام، حيث أبلغت عن أضرار محدودة في المواقع العسكرية.

ولطالما كانت إسرائيل وإيران، القوتان الإقليميتان، دولتين عدوتين، لكن التوترات تفاقمت بسبب حروب إسرائيل ضد الجماعات المسلحة المدعومة من طهران في غزة ولبنان.