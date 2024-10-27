نشر الأحد ، 27 أكتوبر / تشرين الأول 2024

ماذا بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران؟ هذا ما كشفه مسؤولون أمريكيون

(CNN)-- قال مسؤول إسرائيلي إن جيش بلاده استهدف بضرباته عدة بطاريات دفاع جوي من طراز S-300 تقع في مواقع استراتيجية خلال ضربات ليلية في إيران.

شاحنة عسكرية إيرانية تحمل أجزاء من نظام صواريخ الدفاع الجوي إس-300 خلال العرض العسكري السنوي Credit: ATTA KENARE/AFP via Getty Images)

وقال المسؤول الإسرائيلي إن الضربات "تترجم بشكل مباشر" إلى زيادة قدرة سلاح الجو الإسرائيلي على المناورة في الأجواء الإيرانية لتنفيذ ضربات مستقبلية، في حالة رد إيران.

ولم ينشر الجيش الإسرائيلي إحصائيات حول عدد الأهداف التي تم ضربها، ولا الحجم المحدد للأضرار التي لحقت بإيران.

وسعت إيران إلى التقليل من نجاح الضربات الإسرائيلية، بحجة أنها لم تحدث سوى أضرار محدودة، وتم اعتراض عدد من الصواريخ. كما اتهمت إسرائيل باستخدام المجال الجوي العراقي لتنفيذ الهجوم".