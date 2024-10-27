(CNN)-- قال مسؤول إسرائيلي إن جيش بلاده استهدف بضرباته عدة بطاريات دفاع جوي من طراز S-300 تقع في مواقع استراتيجية خلال ضربات ليلية في إيران.
وقال المسؤول الإسرائيلي إن الضربات "تترجم بشكل مباشر" إلى زيادة قدرة سلاح الجو الإسرائيلي على المناورة في الأجواء الإيرانية لتنفيذ ضربات مستقبلية، في حالة رد إيران.
ولم ينشر الجيش الإسرائيلي إحصائيات حول عدد الأهداف التي تم ضربها، ولا الحجم المحدد للأضرار التي لحقت بإيران.
وسعت إيران إلى التقليل من نجاح الضربات الإسرائيلية، بحجة أنها لم تحدث سوى أضرار محدودة، وتم اعتراض عدد من الصواريخ. كما اتهمت إسرائيل باستخدام المجال الجوي العراقي لتنفيذ الهجوم".