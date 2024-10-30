ملخص سريع لآخر التطورات من غضب حظر الأونروا إلى حزب الله وغزة

Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.ملخص سريع لآخر التطورات من غضب حظر الأونروا إلى حزب الله وغزة - CNN Arabic
الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

ملخص سريع لآخر التطورات من غضب حظر الأونروا إلى حزب الله وغزة

الشرق الأوسط
نشر
3 دقائق قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة

(CNN)-- قتلت غارة جوية إسرائيلية على مبنى متعدد الطوابق أكثر من 90 شخصا، بينهم 25 طفلا، في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، الثلاثاء، وفقا للسلطات الفلسطينية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه كان يستهدف "إرهابيا مشتبها به" و"يحاول أن يفهم" سبب وجود هذا العدد الكبير من الأشخاص في المنطقة في ذلك الوقت، وقال الجنرال إيلاد غورين، رئيس الجهود المدنية الإنسانية التي يبذلها الجيش الإسرائيلي في غزة، إنه "كما نفهم، لا يوجد سكان" في بيت لاهيا.

وجاءت هذه الضربة بعد يوم واحد من قيام إسرائيل بمنع وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين أو ما يُعرف بـ"الأونروا" من العمل في البلاد في خطوة أثارت غضبا دوليا، وفيما يلي أبرز التطورات:

أصوات غزة: شارك الفلسطينيون في القطاع غضبهم وقلقهم بعد الحظر الذي فرضه البرلمان الإسرائيلي على الأونروا، الوكالة التي يبلغ عمرها ثمانية عقود تقريبًا والتي توفر الرعاية الصحية والتعليم والغذاء للاجئين الفلسطينيين. وقال العديد من النازحين من غزة لشبكة CNN إن الأونروا كانت بمثابة شريان الحياة. وقال أحدهم: "سنعاني بشدة".

إدانة دولية: وصف متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الغارة في بيت لاهيا بأنها "مروعة"، مضيفًا أن ارتفاع عدد القتلى المدنيين هو "تذكير آخر لسبب حاجتنا لرؤية نهاية لهذه الحرب"، في حين قال متحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن هذا كان "أحد أكثر الهجمات الفردية دموية في غزة منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر".

ضربات لبنان: قالت وزارة الصحة اللبنانية إن الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، الثلاثاء، أسفرت عن مقتل 14 شخصًا وإصابة العشرات، وقُتل ما لا يقل عن 60 شخصًا، الاثنين، بعد أن قصف الجيش الإسرائيلي عدة مدن وبلدات في شرق لبنان، وفقًا للسلطات. وقُتل أكثر من 2100 شخص وأصيب أكثر من 10500 آخرين في لبنان منذ منتصف سبتمبر/ أيلول عندما كثفت إسرائيل حملتها ضد حزب الله، وفقاً لإحصاء شبكة CNN لبيانات وزارة الصحة.

زعيم جديد: عيّن حزب الله رجل الدين الشيعي، نعيم قاسم، زعيما جديدا له، بعد أكثر من شهر من مقتل سلفه حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية. وأشاد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بقاسم ووصفه بأنه "شخصية مشرقة" من شأنها أن "تعزز" المقاومة ضد أعداء البلاد، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، في غضون ذلك، وصف وزير الدفاع الإسرائيلي الأمر بأنه "تعيين مؤقت".

إصابة جنود حفظ السلام: أصيب 8 جنود نمساويين من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) المتمركزة في جنوب لبنان بجروح طفيفة بعد إصابتهم بصاروخ يرجح أن حزب الله أطلقه، حسبما ذكرت قوات اليونيفيل، الثلاثاء، في تدوينة على منصة إكس (تويتر سابقا) ورد فيها: "بعد ظهر اليوم، أصاب صاروخ مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة، مما أدى إلى اشتعال النار في ورشة للمركبات.. لم تكن قوات حفظ السلام في مخابئ في ذلك الوقت".

قد يهمك أيضاً

كان مدرس كيمياء.. ماذا نعلم عن نعيم قاسم بعد اختياره خليفة لحسن نصرالله بزعامة حزب الله؟

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.