السيسي ومدير CIA يلتقيان بحضور رئيس المخابرات المصرية وهذا ما بحثاه

هل هناك فرصة لأن تمارس أمريكا المزيد من الضغط لوقف إطلاق النار بغزة وإنهاء الحرب في لبنان؟

حصريًا لـCNN.. غوتيريش عن مفاوضات إسرائيل وحماس: كلا الجانبين لا يريدان وقف إطلاق النار

بالجدول الزمني.. إليكم ما نعرفه عن حالة محادثات وقف إطلاق النار في غزة

(CNN)-- ذكرت الرئاسة المصرية في بيان، الخميس، أن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي التقى مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "CIA"، وليام بيرنز، في القاهرة لبحث الوضع في غزة ولبنان، في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة مساعيها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وذكر البيان أن السيسي أكد لبيرنز الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في لبنان، وركزت المحادثات أيضا على الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشأن الرهائن في غزة، فضلا عن المساعدات الإنسانية للقطاع.

وقالت الرئاسة المصرية إن رئيس المخابرات المصرية، حسن رشاد، حضر الاجتماع أيضًا.

وذكرت شبكة CNN سابقًا أن الاقتراح الذي تمت مناقشته من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر في الأيام الأخيرة يتضمن وقف إطلاق النار لمدة شهر في غزة مقابل إطلاق سراح بعض الرهائن، وفقًا لمصدرين مطلعين على المناقشات. وقالت المصادر إن الاقتراح قدمته الولايات المتحدة.

وقال أحد المصادر إن المفاوضين القطريين، الذين يشكلون إلى جانب مصر المحاورين الرئيسيين مع حماس، يناقشون حاليا الاقتراح المحدود مع حماس.