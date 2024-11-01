(CNN)- قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN، الجمعة، إن مسؤولين كبيرين في البيت الأبيض عادا إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن، بعد حملة أخيرة قبل الانتخابات الأمريكية لدفع جهود حل النزاعات في الشرق الأوسط.

ولم تسفر اجتماعات آموس هوكشتاين وبريت ماكغورك، الخميس، عن أي قرارات ملموسة بشأن مجموعة من القضايا، بما في ذلك غزة ولبنان. كما لم يكن هناك الكثير من التوقعات بحدوث ذلك، خاصة وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ينتظر نتائج الانتخابات الأمريكية. وبعد ساعات فقط من زيارة هوكشتاين وماكغورك، شنت القوات الإسرائيلية وابلا من الضربات خلفت "دمارا هائلا" في بيروت، بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للأنباء.

ووصف المسؤول الأمريكي المحادثات التي جرت بأنها "جوهرية" و"بناءة"، موضحا أن المسؤولين "ركزا بعمق على عدد من القضايا، بما في ذلك إيران ولبنان وغزة وتأمين إطلاق سراح الرهائن".

وقال المسؤول الأمريكي: "كان هناك تركيز خاص على جهود تأمين التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، يسمح للسكان على جانبي الخط الأزرق بالعودة بأمان إلى منازلهم، فضلا عن المبادرات الجديدة لتأمين إطلاق سراح الرهائن في غزة، وهو ما يجب على حماس أن تفعله دون تأخير"، وأضاف أنهما "لن يتفاوضا على أي من القضيتين بشكل علني".

وأردف المسؤول الأمريكي قائلا إن هوكشتاين وماكغورك التقيا مع نتنياهو، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، ومدير الشاباك رونان بار، ومدير جهاز الموساد ديفيد برنياع، ومسؤولين إسرائيليين كبار آخرين في إسرائيل، الخميس.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الخميس، إنه تحقق "تقدم جيد" في الجهود الرامية إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 1701 لإنهاء الصراع في لبنان، لكنه "لا يزال أمامنا المزيد من العمل للقيام به".