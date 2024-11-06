(CNN) – أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، أن حزبه يُعول على "الميدان" فقط ولا يعول على نتائج الانتخابات الأمريكية أو الحراك السياسي وطالب الجيش اللبناني بإعلان موقفه من "عملية البترون"، في كلمة ألقاها الأربعاء.

وقال نعيم قاسم في كلمته إن "عشرات آلاف" المقاتلين جاهزين للقتال على الحدود مع إسرائيل، وأشار إلى أن الحزب "يعول على الميدان" فقط.

وصرّح الأمين العام لحزب الله قائلا: "نحن لا نبني على الانتخابات الأمريكية ولا نعول على الحراك السياسي العام ولا نعول على اكتفاء نتنياهو ببضع مكتسبات حققها، بل سنعول على الميدان، وسيدرك أنه في الميدان خاسر وليس رابحًا".

وأشار قاسم إلى أن الشق الأول من القتال في الميدان هو الحدود والشق الثاني هو الداخل الإسرائيلي وهدد بأن إسرائيل "ستصرخ" من ضربات حزب الله في الداخل، لافتًا أنه "لا يوجد أي مكان في إسرائيل ممنوع على الصواريخ والطائرات (المسيرة)"، حسب قوله.

وادعى الأمين العام لحزب الله بأن حزبه سيجعل "العدو هو الذي يسعى للمطالبة بوقف العدوان لأن كل العوامل الأخرى مع اندفاع نتنياهو لن تنفع"، على حد قوله.

وبشأن عملية البترون بشمالي لبنان، التي نفذت خلالها القوات الإسرائيلية عملية برية خاصة نادرة، أسرت خلالها "عميلاً كبيرًا لحزب الله"، قال قاسم: "أن يدخل الإسرائيلي بهذه الطريقة، هذا أمر فيه إساءة كبيرة للبنان وفيه انتهاك لسيادة لبنان وفيه علامات استفهام كبيرة".

وطالب نعيم قاسم الجيش اللبناني بحماية الحدود البرية للبنان، وطالبه بتوضيح موقفه من عملية البترون عبر نشر بيان يُوضح فيه ما جرى، وأن "يسأل اليونيفيل وخصوصًا الألمان عما رأوه في تلك الليلة".

وأكد نعيم قاسم أن حزب الله مستعد لما وصفها بـ"حرب الاستنزاف" إذا أرادت إسرائيل ذلك.