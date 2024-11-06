المعارضة الإسرائيلية تعلق على إقالة نتنياهو لوزير الدفاع: "عمل جنوني"

احتجاجات في إسرائيل بعد إقالة وزير الدفاع.. ومتظاهرون يغلقون طريقا في تل أبيب

بيلوسي لـCNN: يجب استبعاد الحرب كحل لأي صراع.. ونتنياهو انحرف عن المسار الذي اعتقدنا أننا نسير فيه

(CNN)-- أعرب سياسيون إسرائيليون معارضون، الثلاثاء، عن رفضهم لقرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، ودعوا للاحتجاج على القرار.

ووصف زعيم المعارضة يائير لابيد إقالة وزير الدفاع بأنها "عمل جنوني"، وقال عبر منصة إكس (تويتر سابقا): "قرار إقالة غالانت في خضم الحرب هو عمل جنوني، نتنياهو يبيع أمن إسرائيل والجنود من أجل بقائه السياسي المشين".

ودعا لابيد أنصار حزبه "يش عتيد" إلى الاحتجاج على إقالة غالانت، قائلا: "هذه الحكومة اليمينية بالكامل تفضل أولئك الذين ينشقون على أولئك الذين يخدمون، وأنا أدعو أنصار الحزب، وجميع الصهاينة الوطنيين إلى النزول إلى الشوارع الليلة كعمل احتجاجي".

كما قال عضو مجلس الوزراء السابق بيني غانتس على منصة "إكس": "السياسة جاءت على حساب أمن البلاد". ودعا رئيس حزب الديمقراطيين المعارض يائير غولان، عبر "إكس"، الإسرائيليين إلى "النزول للشوارع".

يذكر أن غالانت علق على قرار إقالته، حيث قال على "إكس" إن "أمن إسرائيل كان وسيظل دائما مهمتي مدى الحياة".

وكان نتنياهو ذكر، في قت سابق الثلاثاء، أن الثقة بينه ووزير الدفاع المُقال "تصدعت" خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال نتنياهو، في بيان مصور بعد إقالة غالانت: "التزامي الأسمى كرئيس وزراء لإسرائيل هو الحفاظ على أمن إسرائيل وتحقيق النصر الكامل".

وأضاف: "في خضم الحرب، أكثر من أي وقت مضى، هناك حاجة إلى الثقة الكاملة بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع، ولسوء الحظ، على الرغم من وجود مثل هذه الثقة في الأشهر الأولى من الحملة - فضلاً عن العمل المثمر للغاية - خلال الأشهر الأخيرة، تصدعت هذه الثقة بيني وبين وزير الدفاع".