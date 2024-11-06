ماذا قالت أمريكا عن وزير دفاع إسرائيل المقال وخليفته؟

احتجاجات في إسرائيل بعد إقالة وزير الدفاع.. ومتظاهرون يغلقون طريقا في تل أبيب

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(CNN) -- علقت الولايات المتحدة على إقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوزير الدفاع يوآف غالانت وتعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس، وزيرا للدفاع، فيما يحل جدعون ساعر محل كاتس كوزير للخارجية.

وأشادت الولايات المتحدة بوزير الدفاع الإسرائيلي المقال بينما تعهدت بالعمل مع الوزير الجديد.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، في بيان، الثلاثاء، إن "غالانت كان شريكا مهما، والولايات المتحدة ستعمل بشكل تعاوني مع الوزير الجديد".

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية البيان نفسه، فيما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع (البنتاغون) باتريك رايدر، في بيان، إن التزام أمريكا بأمن إسرائيل "يظل قويا".

واختتمت البيانات الثلاثة بقولها: "سنحيلكم إلى الحكومة الإسرائيلية للحصول على مزيد من المعلومات بشأن قراراتها المتعلقة بالموظفين".

ولا يُنظر إلى يسرائيل كاتس باعتباره شخصية قوية في حكومة بنيامين نتنياهو، ولا يُعتبر قريبا بشكل خاص منه.

وفي الشهر الماضي، لم تكن رسالة من وزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن بشأن المخاوف الأمريكية بشأن الوضع الإنساني في غزة موجهة إلى كاتس بل كانت موجهة إلى غالانت ورون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية وأحد أقرب المقربين من نتنياهو.

واتسمت العلاقة بين غالانت ونتنياهو بالتوتر منذ تعيينه وزير للدفاع خلفا لبيني غانتس في 2022.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد إعلان إقالة غالانت إن الثقة بينه وبين وزير الدفاع "تصدعت" خلال الأشهر القليلة الماضية.

ورد غالانت على قرار نتنياهو بإقالته، وكتب عبر منصة "إكس" (توتير سابقا) أن "أمن إسرائيل كان وسيظل دائما مهمتي مدى الحياة".

وسبق أن أصدر نتنياهو قرارا بإقالة غالانت في مارس/آذار 2023، بعد تصريحاته الداعية إلى تعليق تشريع تعديل النظام القضائي، وبعد احتجاجات على القرار، أُعيد غالانت إلى منصبه في 11 إبريل/نيسان.