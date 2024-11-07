عمّان، الأردن (CNN)-- قال الناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، الخميس، إن "العلاقات الأردنية الأمريكية استراتيجية ومؤسسية، بصرف النظر عن الحزب الحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية"، مؤكدا أن حكومة بلاده "تعتبر نتائج الانتخابات الأمريكية شأنا داخليا أمريكيا".

وأضاف المومني بتصريح لـCNN بالعربية، تعليقا على نتائج الانتخابات الأمريكية التي تشير إحصاءات CNN إلى فوز الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس: "جلالة الملك يحظى بالاحترام في كافة عواصم القرار بالعالم، بسبب المصداقية السياسية العالية التي يتحلى بها الملك والأردن، وبسبب جهوده العالمية الشجاعة بترسيخ الأمن والسلم الإقليمي والدولي ودفاعه عن القضايا الإنسانية، التي يعلوها حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وإنهاء الاحتلال الجاثم على صدره".

وكان العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، قد هنأ ترامب في تغريدة على حسابه الشخصي على منصة إكس (تويتر سابقا)، الأربعاء، قائلا: "أتطلّع إلى العمل معك أخرى لتعزيز الشراكة طويلة الأمد بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي للجميع".

كما نشرت صفحة الديوان الملكي الأردني على منصة إكس، خبر إجراء الملك عبدالله اتصالا هاتفيا لاحقا مع الرئيس المنتخب ترامب، أكد خلاله على ضرورة "تكثيف الجهود الدولية للحفاظ على أمن المنطقة وحماية السلم والأمن الدوليين"، مشيرا إلى الدور المحوري للولايات المتحدة بهذا الخصوص.