مصر.. السيسي يعلق على تقدّم ترامب بالانتخابات الأمريكية 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقّب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي على توقعات النتائج بالانتخابات الأمريكية 2024، والتي تظهر تنقدم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على منافسته نائب الرئيس كامالا هاريس.

جاء ذلك بمنشور للسيسي على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "أتقدم بخالص التهنئة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.. وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في تحقيق مصالح الشعب الأميركي.."

وتابع قائلا: "نتطلع لأن نصل سوياً لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين. ولطالما قدم البلدان نموذجاً للتعاون ونجحا سوياً في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، وهو ما نتطلع إلى مواصلته في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم".

ولم تعلن شبكة CNN بعد عن السباق لصالح ترامب ولا يزال يجري فرز الأصوات في عدة ولايات، ومع ذلك، وفقًا لتوقعات شبكة CNN، فهو يحتاج فقط إلى 4 أصوات بالمجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة.