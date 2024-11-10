الصحة اللبنانية: 20 قتيلاً جراء غارات إسرائيلية على شرقي لبنان

مستشفيات لبنان في مرمى النيران مع احتدام الحرب.. شاهد ما كشفه تحقيق لـCNN

شاهد كيف علق وزير خارجية السعودية على جهود وقف إطلاق النار في غزة ولبنان

(CNN)-- قالت وزارة الصحة اللبنانية إن الغارات الإسرائيلية على شرقي لبنان، السبت، أسفرت عن مقتل 20 شخصًا على الأقل.

وقالت الوزارة إن الغارات على عدة بلدات وقرى في منطقة بعلبك الهرمل في وادي البقاع أسفرت أيضًا عن إصابة 14 شخصًا على الأقل.

تواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية أيضًا إن الهجمات الإسرائيلية في جميع أنحاء البلاد، الجمعة، أسفرت عن مقتل 19 شخصًا وإصابة 91 آخرين.

قُتل ما لا يقل عن 2454 شخصًا وأصيب 11779 في لبنان منذ منتصف سبتمبر/أيلول عندما صعدت إسرائيل حملتها ضد حزب الله، وفقًا لإحصاء CNN لأرقام وزارة الصحة.