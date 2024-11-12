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(CNN)-- قال وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يسرائيل كاتس، الاثنين، إن المنشآت النووية الإيرانية أصبحت "أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى"، فيما استبعد التوصل إلى وقف إطلاق نار وشيك مع لبنان.

وأضاف كاتس، في تصريحات قالها خلال لقاء مع هيئة الأركان العامة، بحسب مكتبه: "إيران اليوم أكثر عرضة من أي وقت مضى للضرر الذي قد يلحق بمرافقها النووية، وهناك إمكانية لتحقيق الهدف الأكثر أهمية، وهو إحباط وإزالة التهديد بالإبادة عن دولة إسرائيل".

وجاءت تصريحات كاتس بعد أن قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن القدرة النووية الإيرانية "تظل القضية الأكثر إلحاحا التي تواجه المنطقة".

وقال كاتس: "اليوم هناك إجماع وطني واسع النطاق على ضرورة إحباط البرنامج النووي الإيراني، وهناك أيضًا فهم بأن هذا ممكن ليس فقط في الجانب الأمني، ولكن أيضا في الجانب السياسي".

كانت إسرائيل قالت، في الشهر الماضي، إنها نفذت "ضربات دقيقة" على أهداف عسكرية في إيران لكنها امتنعت عن ضرب منشآت الطاقة أو النووية الإيرانية.

وفيما يتعلق بلبنان، قال كاتس: "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار ولا راحة، سنستمر في ضرب حزب الله بكل قوتنا حتى تتحقق أهداف الحرب".

وأضاف أن "وقف إطلاق النار لا يمكن التوصل إليه إلا إذا استسلم حزب الله وقبل بجميع شروط إسرائيل".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن محادثات وقف إطلاق النار مع لبنان "مستمرة" بمشاركة الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بغزة، ذكر كاتس أن "الهدف الأكثر أهمية هو تأمين إطلاق سراح الرهائن، وسنفعل كل شيء لإعادتهم إلى ديارهم وضمان هزيمة حماس".