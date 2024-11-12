هل توافق على إقامة دولة فلسطينية؟.. وزير خارجية إسرائيل الجديد يرد

"كل الجثث أشلاء".. فلسطيني يروي ما حدث بعد غارة إسرائيلية بجباليا في شمال غزة

(CNN)-- قال وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد جدعون ساعر، الاثنين، إن "القضية الأكثر أهمية" للبلاده والمنطقة هي "قدرة إيران النووية"، فيما استبعد إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف ساعر، في أول مؤتمر صحفي له مع وسائل الإعلام الدولية منذ توليه منصب وزير الخارجية مؤخرا: "القضية الأكثر أهمية حتى الآن، لمستقبل هذه المنطقة، وأمن دولة إسرائيل، هو تجنب حصول إيران على سلاح نووي".

وتابع: "أوضح الرئيس (الأمريكي المنتخب دونالد) ترامب خلال فترة حملته الانتخابية أنه يفهم جيدا مخاطر هذا المشروع النووي الإيراني، وأنا متأكد من أننا سنكون قادرين على العمل معا من أجل استقرار المنطقة، ومن أجل ضمان مستقبلها".

وعندما سئل عن إمكانية قيام دولة فلسطينية، أجاب ساعر: "بكلمة واحدة: لا"، موضحا أن "إنشاء دولة فلسطينية من شأنه أن يشكل تهديدا أمنيا لإسرائيل".

وذكر ساعر أن إسرائيل "منفتحة" على إنهاء العمليات العسكرية في كل من لبنان وغزة، وشدد على أن المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في لبنان "مستمرة، بمشاركة الولايات المتحدة"، لكنه حذر من أن "العقبة الأكبر ستكون فرض بقاء حزب الله شمال نهر الليطاني وإعادة بناء تسليحه وشبكته العسكرية".

وفيما يتعلق بغزة، قال ساعر إن الفلسطينيين "سوف يتمكنون من العودة إلى منازلهم في الشمال عندما تنتهي الحرب، وهو ما لن يحدث قبل أن تتحقق أهداف إسرائيل".

وأكد أن الأهداف في لبنان "مختلفة" عن الأهداف ضد "حماس" في غزة.