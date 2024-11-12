برنامج الغذاء العالمي: إسرائيل رفضت تسليم مساعدات غذائية إلى شمال غزة

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(CNN)-- قال برنامج الغذاء العالمي (WFP) لشبكة CNN، الثلاثاء، إن السلطات الإسرائيلية رفضت تسليم مساعدات إنسانية مقرر إرسالها إلى شمال غزة.

وأضاف برنامج الغذاء العالمي، وكالة الإغاثة الغذائية الرئيسية التابعة للأمم المتحدة، أنه يحاول إرسال مساعدات للوصول إلى المستشفيات والملاجئ في بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا، وكلها في شمال غزة.

وقال برنامج الغذاء العالمي: "ومع ذلك، تم رفض هذه المساعدات".

وقال مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، الوكالة الإسرائيلية التي تدير إرسال المساعدات إلى غزة، الثلاثاء، إنه تم تسليم مساعدات إنسانية إلى منطقة بيت حانون في الأيام الأخيرة، مع حلول الموعد النهائي الذي فرضته الولايات المتحدة لزيادة المساعدات إلى غزة.

وتتواصل شبكة CNN مع مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق والجيش الإسرائيلي للتعليق على مزاعم برنامج الغذاء العالمي.

وقال برنامج الغذاء العالمي لشبكة CNN: "بعد تسليم المساعدات، وردت تقارير عن قصف مكثف وقوات إسرائيلية تحاصر المنطقة التي وزع فيها برنامج الغذاء العالمي المساعدات، حيث أمرت العائلات بالمغادرة، وهذه هي أول مرة منذ أكثر من شهر يحصل فيها الناس في بيت حانون على مساعدات غذائية".

ويعد البرنامج التابع للأمم المتحدة ركيزة أساسية لشبكة المساعدات الإنسانية في قطاع غزة المحاصر، حيث يوزع الغذاء في جميع أنحاء المناطق المدمرة.