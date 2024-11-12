وسط الهتاف والتصفيق.. شاهد كيف عبرت أول قافلة مساعدات الى غزة من معبر رفح

سامح شكري يوضح لـCNN الوضع عند معبر رفح وسبب عدم دخول المساعدات إلى غزة.. ماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، الثلاثاء، إن استمرار السيطرة العسكرية الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، وتقاعس إسرائيل عن فتح معابرها الأخرى بشكل كامل، أدى إلى تقويض عملية دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية المصري خلال استقباله، سيغريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، لمتابعة التعامل مع الوضع الإنساني في القطاع، بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وقال السفير تميم خلاف المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن وزير الخارجية أدان "قرار إسرائيل الأخير بالانسحاب من الاتفاق المنظم لعمليات وكالة (الأونروا)"، مؤكداً على أن هذه الخطوة تعتبر "تصعيداً خطيراً تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين"، حسب قوله.

وبحسب ما نقل عنه المتحدث باسم الوزارة، أكد وزير الخارجية المصري "على أن استمرار السيطرة العسكرية الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، وتقاعس إسرائيل عن فتح معابرها الأخرى بشكل كامل أدى إلى تقويض عملية النفاذ الإنساني، وهو أمر ترفضه مصر بشكل قاطع، ويعكس إصراراً إسرائيلياً على إعاقة دخول الشاحنات الإنسانية في مخالفة صارخة للقانون الدولي الإنساني"، طبقل لوصفه.

ودعا بدر عبدالعاطي إلى "العمل على مضاعفة الاستجابة الإنسانية لاحتياجات الفلسطينيين بالقطاع مع دخول فصل الشتاء، وفى ظل ما تسببت فيه الإجراءات الإسرائيلية من تفشى المجاعة والأوبئة".

وشدد بدر عبدالعاطي "على موقف مصر الثابت بشأن تمكين السُلطة الوطنية الفلسطينية من الاضطلاع بواجباتها في قطاع غزة، ورفضها تهجير الفلسطينيين من أراضيهم"، وعلى "ضرورة توحيد الضفة الغربية وغزة تحت قيادة السلطة الفلسطينية"، طبقا للبيان.