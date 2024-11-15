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(CNN) -- أعلنت وزارة الصحة ومديرية الدفاع المدني في لبنان، الخميس، مقتل 43 شخصا على الأقل، بينهم 8 من عناصر الدفاع المدني جراء غارات إسرائيلية.

وقالت المديرية، في بيان عبر منصة إكس، إن "غارة إسرائيلية دمرت مقرهم في قرية دورس بالقرب من بعلبك"، وأضافت أن المبنى "بينما كان عدد من العاملين بالداخل، على استعداد لتلقي نداءات الإغاثة والتدخل الفوري لمساعدة المواطنين".

وذكرت وزارة الصحة أن 3 أشخاص آخرين قتلوا في نفس الغارة.

وتواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق على الضربات المنسوبة له على عناصر الدفاع المدني.

وقال الجيش الإسرائيلي، لـCNN في وقت سابق الخميس إنه "يعمل للدفاع عن الحدود الشمالية لإسرائيل، ويضرب أهدافًا عسكرية من أجل مواجهة التهديد المستمر الذي يشكله حزب الله على منازل وعائلات إسرائيلية".

واتهم حزب الله بـ"تصعيد هجماته" ضد إسرائيل، وقال إنه أطلق أكثر من 16 ألف صاروخ على إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023

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وقال حزب الله إنه نفذ 30 هجومًا بطائرات بدون طيار وصواريخ وقذائف ضد إسرائيل وقواتها في لبنان، الخميس "دفاعا عن لبنان وشعبه".

وفي وقت سابق من الخميس، ضربت غارة إسرائيلية حي الشعب في بعلبك، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 27 آخرين في غارتين جويتين منفصلتين في منطقة بعلبك الهرمل.

وأضافت الوزارة أن 4 أشخاص آخرين قتلوا وأصيب 14 آخرون في غارتين جويتين منفصلتين في بعلبك الهرمل.

وفي سياق منفصل، قالت وزارة الصحة إن غارة إسرائيلية استهدفت مركزا متنقلا لهيئة "الصحة الإسلامية" التابعة لحزب الله في قرية عربصاليم بجنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم 4 من العاملين في مجال الصحة.

وأضافت وزارة الصحة أن غارات إسرائيلية أخرى على قرى في صور بجنوب لبنان أسفرت عن مقتل 11 شخصًا وإصابة 20 آخرين.

وفي مدينة النبطية بجنوب لبنان، أسفرت غارة إسرائيلية عن مقتل شخصين وإصابة 30 آخرين.

وفي بيان لها، أدانت وزارة الصحة "اعتداءات" إسرائيل على المرافق الصحية وأكدت على مسؤولية المجتمع الدولي في "وضع حد لجرائم الحرب التي يتزايد عددها مع استمرار العدوان".