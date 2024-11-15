هزتها انفجارات قوية.. شاهد اللحظات الأولى بعد قصف الضاحية الجنوبية في بيروت

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(CNN)-- أفادت وسائل إعلام رسمية في لبنان، أن غارات جوية إسرائيلية ضربت الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة، وذلك لليوم الرابع على التوالي من الهجمات الجوية على المنطقة التي تعتبر معقل حزب الله.

وقالت قناة تلفزيون لبنان التي تديرها الدولة إن 4 ضربات على الأقل أصابت منطقة الغبيري بالعاصمة اللبنانية، ولم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا.

يُظهر الفيديو الذي حددت شبكة CNN موقعه الجغرافي لحظة سقوط مقذوف على مبنى في المنطقة، ويمكن رؤية عمود كبير من الدخان وانفجار بعد الاصطدام.

وفي وقت سابق، الجمعة، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، خريطة على حسابه بمصة إكس (تويتر سابقا) إلى جانب رسالة إلى السكان للابتعاد مسافة 500 متر على الأقل عن مبنيين في الغبيري قبل الضربات الوشيكة.

وقتلت الغارات الإسرائيلية ما لا يقل عن 43 شخصًا في جميع أنحاء لبنان، الخميس، وفقًا للسلطات اللبنانية.