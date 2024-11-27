(CNN)-- رحبت السلطة الفلسطينية، الأربعاء بوقف إطلاق النار في لبنان، وقالت إنها تأمل أن تساهم الهدنة بين إسرائيل وحزب الله في "وقف العنف وعدم الاستقرار الذي تعاني منه المنطقة".

وقالت السلطة الفلسطينية، في بيان، إن المعاناة جاءت "نتيجة للسياسات الإسرائيلية التي تقود المنطقة إلى انفجار شامل". كما شددت على ضرورة تسريع عملية الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة.

وأعرب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن "دعم دولة فلسطين الكامل لاستقرار وأمن لبنان الشقيق"، بحسب البيان.

من جانبها، أعلنت حركة حماس الأربعاء التزامها بالتعاون مع أي جهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة بعد التوصل إلى هدنة في لبنان.

وقالت الحركة، في بيان لها: "إننا في حركة حماس إذ نتابع تطورات هذا الاتفاق في لبنان، نعرب عن التزامنا بالتعاون مع أي جهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة".

وأضافت: "إننا نركز على وقف العدوان على شعبنا، استنادًا إلى الشروط التي اتفقنا عليها وطنيًا: وقف العدوان على غزة، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، وإتمام صفقة تبادل أسرى شاملة وحقيقية".

وأشادت حماس بما أسمته "الدور المحوري" الذي لعبه حزب الله في دعم غزة، وسلّطت الضوء على "التضحيات الكبيرة التي قدمها حزب الله وقيادته"، خاصة زعيم الحزب السابق حسن نصرالله، الذي قُتل بغارة جوية إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر/أيلول.

وأضافت حماس أن الاتفاق "يمثل علامة فارقة مهمة في تحطيم أوهام (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط بالقوة، وكذلك أوهامه بهزيمة المقاومة أو نزع سلاحها".