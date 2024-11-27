أردوغان يعلن موقف تركيا من الوساطة في وقف إطلاق النار في غزة

شاهد ردود فعل وبهجة اللبنانيين بعودتهم لديارهم بعد اتفاق الهدنة بين حزب الله وإسرائيل

شاهد ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي عقب التصويت لصالح وقف إطلاق النار في لبنان

(CNN)-- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا مستعدة للمساهمة "بأي طريقة ممكنة" في وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف أردوغان، في خطلب أمام برلمان البلاد، الأربعاء: "لوقف المذبحة في غزة وإرساء وقف إطلاق نار دائم، نحن في تركيا مستعدون للمساهمة بأي طريقة ممكنة".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة "ستبذل جهدًا آخر" مع تركيا ومصر وقطر وإسرائيل ودول أخرى لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن و"إنهاء الحرب بدون حماس في السلطة".

وعلّقت قطر، الوسيط الرئيسي في محادثات الرهائن غير المباشرة بين حماس وإسرائيل، دورها بعد أن خلصت إلى أن الجانبين لم يعدا يتفاوضان بشكل إيجابي، وأُغلق مكتب حماس في الدوحة بعد ذلك.

وفي الأسبوع الماضي، نفت تركيا تقارير تفيد بأن حماس نقلت مكتبها السياسي إلى تركيا. وحذّرت الولايات المتحدة أنقرة من استضافة قادة حماس، قائلة "لا يمكن أن يكون هناك المزيد من العمل كالمعتاد" مع الحركة الفلسطينية المسلحة.

وكان أردوغان يتحدث أمام البرلمان بعد ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل حيز التنفيذ.

وقال: "نحن سعداء باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان الذي دخل حيز التنفيذ صباح اليوم. ونتوقع من جميع الأطراف، وخاصة إسرائيل، الوفاء بمسؤولياتها حرفيًا من أجل الحفاظ على الهدوء في الميدان".