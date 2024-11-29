اتخذت منعطفًا مأساويًا.. عملية إسقاط لمساعدات إنسانية جوًا تقتل طفلًا في غزة

تحقيق جديد لـCNN يتعارض مع رواية الجيش الإسرائيلي عن مقتل أكثر من 100 شخص في واقعة شاحنات المساعدات بغزة

(CNN)-- قال برنامج الأغذية العالمي، الجمعة، إنه تم إغلاق جميع المخابز في وسط قطاع غزة بسبب نقص الإمدادات الشديد.

وذكر برنامج الأغذية العالمي على منصة "إكس"، الجمعة، أن الخبز كان في أحيان كثيرة الغذاء الوحيد الذي تستطيع العائلات في غزة الحصول عليه- والآن، حتى هذا أصبح بعيدا عن المتناول.

ودعا البرنامج إلى تأمين وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى غزة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أدى تدافع بين أشخاص يائسين في مخبز بدير البلح إلى مقتل ثلاث نساء بالأسلحة النارية، بحسب بيان من أسرهم أُرسل إلى شبكة CNN. والجمعة، قُتلت امرأتان أخريان، بجانب فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، خلال تدافع آخر في نفس المخبز، بحسب مستشفى شهداء الأقصى ومراسل شبكة CNN.

وتفاقمت أزمة الغذاء في غزة وسط العملية العسكرية المكثفة والمستمرة التي تشنها إسرائيل في شمال القطاع. وحذرت وكالات الإغاثة من أن الناس هناك على شفا المجاعة، وقال بعضهم لشبكة CNN إن الحركة التجارية إلى غزة "توقفت تماما".

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن عمليات النهب المسلح- التي يغذيها انهيار النظام العام والسلامة في غزة- أصبحت منظمة بشكل متزايد.