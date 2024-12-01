بعد سيطرة المعارضة عليها.. شاهد لحظة إسقاط تمثال والد وشقيق رئيس سوريا في حلب

3 عوامل جعلت نظام الأسد ضعيفًا ومكشوفًا أمام فصائل المعارضة في حلب.. مراسل CNN يوضح

(CNN)-- أجرى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، السبت، اتصالا هاتفيًا مع نظيره السوري بشار الأسد، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وبحث الشيخ محمد بن زايد والرئيس بشار الأسد - خلال الاتصال - تطورات الأوضاع في سوريا، إضافة إلى مجمل القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وفقا لـ وام.

وأكد الشيخ محمد بن زايد "تضامن دولة الإمارات مع سوريا ودعمها في محاربة الإرهاب والتطرف"، مُشددًا على موقف بلاده "الداعم لجميع الجهود والمساعي المبذولة لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية، بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق إلى الاستقرار والتنمية ويضمن وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها".

كانت قوى المعارضة المسلحة شنت هجومًا مفاجئًا منذ الأربعاء الماضي، واستولت على "غالبية مدينة حلب"، شمالي سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.