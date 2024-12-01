نشر الأحد ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2024

3 عوامل جعلت نظام الأسد ضعيفًا ومكشوفًا أمام فصائل المعارضة في حلب.. مراسل CNN يوضح

بعد سيطرة المعارضة عليها.. شاهد لحظة إسقاط تمثال والد وشقيق رئيس سوريا في حلب

(CNN)-- في اتصالاته مع الزعماء الإقليميين، قال الرئيس السوري، بشار الأسد، إن بلاده ستواصل "الدفاع عن استقرارها وسلامة أراضيها في مواجهة جميع الإرهابيين وداعميهم".

وتحدث الأسد، السبت، مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني ورئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحسب ما أوردته الرئاسة السورية.

وقالت الرئاسة إن الأسد بحث في اتصاله مع السوداني "التعاون المشترك بين سوريا والعراق في مكافحة الإرهاب"، وكان السوداني قد قال إن أمن سوريا والعراق مترابط، مع استعداد العراق "لتقديم كل ما يلزم لدعم سوريا في مواجهة الإرهاب".

وقال الأسد للشيخ محمد بن زايد إن سوريا قادرة "بمساعدة حلفائها وأصدقائها على هزيمتهم والقضاء عليهم مهما اشتدت هجماتهم الإرهابية".

ولم يخاطب الأسد بعد الشعب السوري بشأن الهجمات التي تشنها قوات المعارضة في شمال سوريا والتي طردت القوات الحكومية من مدينة حلب ومساحات واسعة من محافظتي حلب وإدلب.