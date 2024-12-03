الصحة اللبنانية تعلن مقتل 9 أشخاص في ضربات إسرائيلية رغم سريان الهدنة

نشر الثلاثاء ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2024

كاميرا CNN على الحدود بين إسرائيل ولبنان.. وسكان "شتولا" بحالة "عدم ثقة" من اتفاق وقف إطلاق النار

شاهد بلينكن يعلق على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

شاهد ردود فعل وبهجة اللبنانيين بعودتهم لديارهم بعد اتفاق الهدنة بين حزب الله وإسرائيل

(CNN)-- قالت السلطات اللبنانية، الاثنين، إن الضربات الإسرائيلية في جنوب لبنان، أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل، وهو اليوم الأكثر دموية منذ دخول وقف إطلاق النار ، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، حيز التنفيذ الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الغارات على محافظة النبطية قرب الحدود الإسرائيلية أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص في بلدة حاريص، وأربعة في بلدة طلوسة. وأضافت الوزارة أن ثلاثة أشخاص أُصيبوا.

لكن الهدنة غير المستقرة بين إسرائيل وجماعة حزب الله المدعومة من إيران بدت صامدة - حتى مع اتهام الجانبين لبعضهما البعض بخرق الاتفاق.

وأطلق حزب الله، الاثنين، قذيفتين باتجاه الأراضي التي تحتلها إسرائيل في مزارع شبعا، قائلا إن ذلك جاء ردا على الضربات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت لبنان يوميا منذ الخميس الماضي، وهو اليوم التالي لدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القذيفتين سقطتا في منطقة مفتوحة دون إصابات. ولم يحدد نوع القذيفتين.

وبعد ساعات، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ قصف "إرهابيي حزب الله والعشرات من منصات الإطلاق والبنية التحتية للإرهاب في جميع أنحاء لبنان"، بعدما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بالرد، واصفا هجوم حزب الله بأنه "انتهاك خطير لوقف إطلاق النار".

كما ذكرت وسائل إعلام رسمية لبنانية أن طائرات إسرائيلية بدون طيار حلقت على ارتفاع منخفض فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية، معقل حزب الله. وذكرت فرق شبكة CNN على الأرض أنها سمعت طائرة مسيرة تحلق على ارتفاع منخفض فوق العاصمة اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، الاثنين، إن ضرباته عبر الحدود، رغم وقف إطلاق النار، كانت "ردا على العديد من تصرفات حزب الله في لبنان والتي شكلت تهديدا للمدنيين الإسرائيليين، في انتهاك للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان". وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مركبات عسكرية في موقع لتصنيع صواريخ حزب الله في وادي البقاع، وأنفاقا بالقرب من الحدود السورية بشمال لبنان.

وحذرت الولايات المتحدة وفرنسا، وقالتا إنهما تعتقدان أن إسرائيل انتهكت شروط وقف إطلاق النار، وفقا لقناة "كان" التابعة لشبكة CNN وموقع Ynet الإخباري الإسرائيلي.

وذكر مصدر بقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) أن إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان "حوالي 100" مرة منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ الأسبوع الماضي. وطلبت شبكة CNN من الجيش الإسرائيلي التعليق.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر لنظيره الفرنسي خلال اتصال هاتفي إن بلاده تطبق بالفعل وقف إطلاق النار، الذي ينص على انسحاب حزب الله من منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية ولا تنتهكه.

وأضاف ساعر أن "وجود عناصر حزب الله جنوب نهر الليطاني (اللبناني) هو انتهاك أساسي للاتفاق ويجب على الحزب التحرك شمالا"، موضحا أن إسرائيل "ملتزمة بالتنفيذ الناجح لتفاهمات وقف إطلاق النار".

ومن جانبه، قال حزب الله في بيان إنه استهدف مواقع عسكرية إسرائيلية "في ضوء الانتهاكات المتكررة التي بدأها العدو الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار".