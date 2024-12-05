نشر الخميس ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2024

هجمات مباغتة وتراجع لقوات الأسد.. ما الذي يجري في سوريا؟

بعد سيطرة المعارضة عليها.. شاهد لحظة إسقاط تمثال والد وشقيق رئيس سوريا في حلب

(CNN)-- قُتل المصور السوري الذي يعمل لدى وكالة الأنباء الألمانية DPA، أنس الخربوطلي، في غارة جوية في ريف حماة، حيث تخوض القوات الحكومية التابعة لبشار الأسد قتالاً عنيفاً مع مجموعة معارضة متمردة تتقدم.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية (DPA) إن مصورها أنس الخربوطلي قُتل أثناء "مرافقته وإعداد تقرير عن تقدم تحالف ريفيل" في قصة نشرت على موقعها على الإنترنت، الأربعاء.

دفن المصور أنس الخربوطلي في إدلب في 4 ديسمبر/ كانون الثاني 2024 Credit: OMAR HAJ KADOUR/AFP via Getty Images)

وقال صحفي محلي شهد الغارة لشبكة CNN إن المصور الصحفي البالغ من العمر 32 عاماً كان بالقرب من بلدة مورك، على بعد حوالي 17 ميلاً (27 كم) شمال حماة، في ذلك الوقت.

ويعد الريف الشمالي لحماة حاليًا موقعًا لقتال عنيف بين القوات الحكومية الفصائل المعارضة التي تمكنت من الاستيلاء مؤخرًا على حلب، ثاني أكبر مدينة في البلاد، مشعلة بذلك الحرب الأهلية التي كانت خامدة لسنوات في البلاد.

وقالت وزارة الدفاع السورية، الأربعاء، إنها تهاجم المتمردين "في جميع محاور تحركهم"، وأن الغارات الجوية تنفذها طائرات حربية من سوريا وروسيا، التي تدعم نظام الأسد.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن الخربوطلي كان ينتظر عند الجسر مع صحفيين من وسائل إعلام أخرى عندما تعرض موقعهم للقصف مرتين، "على الأرجح من قبل الطائرات الحربية التابعة للحكومة السورية".

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إنه توفي في مكان الحادث ودُفن في إدلب، الأربعاء.