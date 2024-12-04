بعد هجوم حلب.. بشار الأسد يرفع رواتب العسكريين بنسبة 50%

نشر الأربعاء ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الأربعاء، مرسومًا يقضي بزيادة رواتب العسكريين بنسبة 50%، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية الحكومية (سانا).

ونقلت الوكالة عن بيان للرئاسة السورية قوله: "أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم / 28 / القاضي بإضافة نسبة 50 % إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم للعسكريين المشمولين بأحكام قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2003 وتعديلاته، مع احتفاظ المستفيدين من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقدمهم المؤهل لتبديل الدرجة والترقية".

يأتي المرسوم وسط انفجار الأوضاع في شمالي سوريا في الأيام الأخيرة، بعد هجوم خاطف لتحالف من الجماعات المسلحة المتمردة السورية، استولت من خلاله على مدينة حلب، الجمعة.

ويسعى تحالف المتمردين السوريين إلى الاستيلاء على مزيد من مناطق سيطرة القوات الحكومية، كما محافظة حماة في وسط البلاد. في وقت زادت الضربات الجوية الروسية والسورية على مناطق المعارضة.