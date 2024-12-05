نشر الخميس ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2024

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(CNN) – حذرت وزارة الإعلام السورية من نشر ما وصفتها بـ"التنظيمات الإرهابية" لمقطع فيديو مفبرك يتضمن إعلان الرئيس السوري بشار الأسد التنحي عن منصبه، وفقا لبيان صدر الخميس.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي: "يرجى الانتباه والحذر من نشر التنظيمات الإرهابية لمقطع فيديو مفبرك باستخدام الذكاء الصناعي يعلن عن تنحي السيد الرئيس بشار الأسد".

وانتشر مقطع فيديو وُصف بـ"المفبرك" يتضمن إعلان الأسد التنحي عن منصبه.

ويتزامن ذلك مع تقدم فصائل المعارضة السورية نحو محافظة حمص بعد سيطرتها على محافظات حلب وإدلب وحماة على مدار الأسبوع الماضي.