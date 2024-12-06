مقتطفات من مقابلة الجولاني مع CNN.. ماذا قال عن أهمية دخول حماة وخطة تطبيق حكم إسلامي صارم بسوريا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن المعارضة السورية، تواصل تقدمها كاشفا عن هدفها من قتال قوات النظام السوري، بعد سيطرتها على حلب وإدلب وحماة ودخولها المتوقع إلى حمص، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وأضاف الرئيس التركي في تصريحات بعد أداء صلاة الجمعة في إسطنبول، أن "المعارضة السورية تواصل تقدمها، فالهدف بعد إدلب وحماة وحمص هو دمشق، ونتمنى تواصل هذه المسيرة بلا حوادث"، حسب تعبيره.

وذكر الرئيس التركي: "كنا قد وجهنا دعوة لبشار الأسد (رئيس النظام السوري) لنلتقي به من أجل تحديد مستقبل سوريا معا، لكن للأسف لم نتلق ردا إيجابيا من الأسد، واعتبارا من الآن، هناك إدلب التي تمت السيطرة عليها من قبل المعارضة، وهناك حماة وحمص، وهناك أيضا تقدم نحو الشام هناك العمليات مستمرة في هذه المنطقة"، حسب قوله.

وأوضح الرئيس التركي قائلا إننا نراقب التطورات في سوريا عن كثب وتصلنا تقارير استخباراتية وإعلامية عن الوضع هناك، مضيفا أن "تركيا تقوم بواجبها لإحلال السلام في سوريا والمنطقة"، طبقا لما نقلت عنه وكالة "الأناضول".

وأردف أردوغان في تصريحاته أن "لبنان في وضع صعب وسنواصل تقديم العون له رغم صمت العالم"، بحسب الوكالة.