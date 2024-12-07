نشر السبت ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2024

شاهد ما رصدته كاميرا CNN في مدن سوريا بعد سيطرة المعارضة السورية المسلحة عليها

مذيعة CNN للجولاني: ما هو موقفكم من وجود قوات أمريكية في سوريا؟ شاهد كيف أجاب

(CNN)-- قال زعيم المتمردين السوريين، السبت، إنه نصح مقاتليه بأن يكونوا "رحماء" مع المدنيين، إن سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد "بات وشيكًا".

وقال زعيم هيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني، في بيان: "لقد وصلتم إلى عتبة حمص ودمشق، والإطاحة بالنظام المجرم باتت وشيكة، لذا أجدد نصيحتي لكم يا إخواني، بأن تكونوا رحماء ولطيفون مع أهلنا في المدن والقرى التي تدخلونها فاتحين".

تشكلت هيئة تحرير الشام، المجموعة الرئيسية التي تقود المعارضة المسلحة في البلاد، من فرع سابق لتنظيم القاعدة.

وأكد الجولاني أيضًا أن جميع قوات جيش النظام المنشقة ستكون آمنة إذا ألقت أسلحتها.

وقال الجولاني: "إلى جنود وضباط نظام الأسد، من دخل بيته وأغلق بابه... فهو آمن، ومن أعلن انشقاقه عن النظام المجرم وألقى سلاحه وسلم نفسه فهو آمن".

يأتي هذا في وقت حذّرت قيادة العمليات العسكرية للمعارضة المسلحة، نظام الأسد من أن المفاجآت تنتظره في وسط دمشق، مع بدء مجموعات الثوار في تطويق العاصمة.

وأصدرت قيادة العمليات العسكرية - وهي مجموعة الثوار التي بدأت هجومًا الأسبوع الماضي من منطقة إدلب شمال غرب البلاد – البيان، السبت.

وقال المقدم حسن عبد الغني، المتحدث باسم قيادة العمليات العسكرية: "نعد النظام المجرم بمفاجآت تنتظره من قلب العاصمة".