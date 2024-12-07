مصدر لـCNN: بشار الأسد ليس موجودًا في أي مكان في دمشق

(CNN)-- أفاد مصدر لشبكة CNN أن الرئيس السوري بشار الأسد ليس موجودًا في أي مكان في دمشق.

قالت الرئاسة السورية إن الأسد لم يفر من العاصمة، لكن مصدرًا مطلعًا على الوضع أخبر شبكة CNN أن الأسد ليس موجودًا في أي من المواقع في المدينة التي من المتوقع أن تجده فيها.

وقال المصدر إن الحرس الرئاسي للأسد لم يعد منتشرًا في مكان إقامته المعتاد، كما كان ليحدث لو كان هناك، مما أثار التكهنات بأنه ربما هرب من دمشق.

وتقليديًا، توفر هذه المجموعة من الحرس طوقًا داخليًا لأمن الأسد، ومن المتوقع أن يسافر بعضهم مع الرئيس عندما يكون في حالة تنقل.

ووفقًا للمصدر، لا تملك قوات المتمردين أي معلومات استخباراتية مؤكدة عن مكان الأسد وتواصل جهودها للعثور عليه.