أول رد من الرئاسة السورية على "شائعات" مغادرة بشار الأسد العاصمة دمشق

نشر السبت ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2024

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(CNN)-- علقت رئاسة الجمهورية السورية، السبت، على ما نشرته بعض وسائل الإعلام لما وصفته بـ"شائعات وأخبار كاذبة" حول مغادرة الرئيس السوري، بشار الأسد، دمشق، وذلك في ظل تقدم قوات المعارضة السورية، حسبما نقلت عنها وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقالت رئاسة الجمهورية السورية: "تنشر بعض وسائل الإعلام الأجنبية شائعات وأخباراً كاذبة حول مغادرة الرئيس بشار الأسد دمشق، أو زيارات خاطفة لدولة أو أخرى".

وأضافت: "رئاسة الجمهورية العربية السورية تنفي كل تلك الشائعات، وتنوه إلى غاياتها المفضوحة وتؤكد أنها ليست بجديدة، بل سبق أن اتبعت تلك الوسائل هذا النمط من محاولات التضليل والتأثير على الدولة والمجتمع السوري طيلة سنوات الحرب الماضية".

وأكدت رئاسة الجمهورية السورية في منشورها أن "السيد الرئيس يتابع عمله ومهامه الوطنية والدستورية من العاصمة دمشق. وتشدد على أن كل الأخبار والنشاطات والمواقف المتعلقة بالرئيس الأسد تصدُر من منصات رئاسة الجمهورية والإعلام الوطني السوري".