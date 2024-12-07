(CNN)-- قال المتحدث باسم قوات المعارضة المسلحة في سوريا على تيليغرام، السبت، إن قواتهم تحاول تنفيذ عملية لـ"تطويق" العاصمة دمشق، بينما نفت وزارة الدفاع السورية انسحاب أي من وحداتها من ريف دمشق.
وقال حسن عبدالغني المتحدث باسم التحالف المعارض الذي تقوده هيئة تحرير الشام إن "المرحلة النهائية" من عمليتهم "لتطويق" دمشق قد بدأت.
ولم تتمكن شبكة CNN من التحقق من هذا الادعاء.
وعلقت وزارة الدفاع السورية، السبت، على أنباء تفيد بانسحاب قواتها من ريف دمشق.
وقالت وزارة الدفاع السورية نقلا عن مصدر عسكري سوري: "حملة إعلامية كاذبة تقوم بها التنظيمات الإرهابية المسلحة عبر منصاتها ومواقعها الإلكترونية وبعض القنوات الإعلامية، بهدف نشر الذعر والخوف بين صفوف المدنيين في ريف دمشق"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وأضاف المصدر العسكري السوري أنه "لا صحة لأي نبأ وارد بشأن انسحاب لوحدات قواتنا المسلحة الموجودة في كامل مناطق ريف دمشق".