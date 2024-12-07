نشر السبت ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2024

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ردت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي، السبت، على تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، زعم بأن مسؤولين مصريين حثوا الرئيس السوري، بشار الأسد، على مغادرة البلاد وتشكيل حكومة في المنفى.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك: "تنفي جمهورية مصر العربية بشكل قاطع ما أوردته صحيفة Wall Street Journal بأن مسؤولين مصريين حثوا الرئيس السوري على مغادرة البلاد وتشكيل حكومة في المنفى".

وأكدت الخارجية المصرية في بيانها، أن "تلك المعلومات لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلًا".

وأضافت الخارجية المصرية: "وتدعو مصر كافة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما يتم نشره من معلومات".

وكانت قد نفت رئاسة الجمهورية السورية، السبت، صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام ما وصفته بـ"شائعات وأخبار كاذبة" حول مغادرة الرئيس السوري، بشار الأسد، دمشق أو سفره للخارج، وذلك في ظل تقدم قوات المعارضة السورية، حسبما نقلت عنها وكالة الأنباء السورية (سانا).

وكانت السفارة الأردنية في أمريكا، نفت في وقت سابق السبت، ما ورد بتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية حول مزاعم قيام الحكومة الأردنية بحث الرئيس السوري، على مغادرة سوريا مع تقدم فصائل المعارضة.