مسؤولون إيرانيون ينفون فرار الأسد من سوريا

نشر السبت ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2024

شاهد ما رصدته كاميرا CNN في مدن سوريا بعد سيطرة المعارضة السورية المسلحة عليها

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(CNN)-- رفض المسؤولون الإيرانيون التقارير التي تفيد بأن حليفهم الرئيس السوري بشار الأسد فر من البلاد، على الرغم من التقارير التي تفيد بأنه غير موجود في أي مكان في دمشق.

وقال يعقوب رضا زاده، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، السبت، وفقًا لقناة Press TV، "إن الأخبار التي تفيد بأن الأسد وعائلته غادروا سوريا غير صحيحة".

وقال مصدر مطلع على الوضع لشبكة CNN، السبت، إن الأسد ليس في أي من المواقع في المدينة التي تتوقع أن تجده فيها. بينما أصر مكتب الرئاسة السورية على أن الأسد لم يفر من العاصمة.

وأفادت قناة Press TV الإيرانية التي تديرها الدولة السبت، أن مستشارًا للمرشد الإيراني علي خامنئي التقى بالأسد في دمشق، الجمعة.

وأفادت تقارير أن علي لاريجاني كبير مستشاري خامنئي التقى بالأسد لنقل دعم إيران للحكومة السورية وسط الانتفاضة الأخيرة للمعارضة المسلحة.

كما نفى المسؤولون الإيرانيون التقارير التي تفيد بإجلاء موظفيهم من السفارة في دمشق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: "هذه الادعاءات غير صحيحة. لا تزال السفارة الإيرانية (في دمشق) تعمل وتستمر في أنشطتها الروتينية"، بحسب Press TV.

في حين قال رضا زاده: "لم نقم بإجلاء مستشارينا وموظفي السفارة. إنهم موجودون في دمشق". وأضاف أن مسؤولين من وزارة الخارجية الإيرانية يسافرون إلى العراق وقطر.