اجتماع عربي إقليمي في قطر يدعو إلى حل سياسي لوقف الحرب في سوريا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد مشاركون في اجتماع عربي إقليمي في قطر، السبت، ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية من شأنه وقف العمليات العسكرية، في غضون التطورات الأخيرة في البلاد.

وصدر بيان مشترك بعد اجتماع في الدوحة، لوزراء خارجية دولة قطر والمملكة العربية السعودية والأردن ومصر والعراق، فيما شارك من "مسار أستانا" وزريري خارجية إيران وتركيا، إضافة إلى ممثل عن روسيا.

وأكد البيان أن "استمرار الأزمة السورية يشكل تطورًا خطيرًا على سلامة البلاد والأمن الإقليمي والدولي، الأمر الذي يستوجب سعي كافة الأطراف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يؤدي إلى وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين من تداعيات هذه الأزمة".

وحسب البيان، توافق المجتمعون على "أهمية تعزيز الجهود الدولية المشتركة لزيادة المساعدات الإنسانية للشعب السوري وضمان وصولها بشكل مستدام ودون عوائق إلى كل المناطق المتأثرة".

وشدد المشاركون في الاجتماع على "ضرورة وقف العمليات العسكرية تمهيدًا لإطلاق عملية سياسية جامعة، استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254، تضع حدًا للتصعيد العسكري الذي يقود إلى سفك دماء المزيد من الأبرياء العزّل وإطالة أمد الأزمة، وتحفظ وحدة وسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتحميها من الانزلاق إلى الفوضى والإرهاب وتضمن العودة الطوعية للاجئين والنازحين".

وأكد البيان المشترك على "استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بينهم من أجل المساهمة الفاعلة في إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، بما يحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والعدالة، فضلا عن تعزيز الجهود الرامية إلى توطيد الأمن والاستثرار في المنطقة".