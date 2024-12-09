الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أربعة من جنوده بـ"قتال" في جنوب لبنان

القدس (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، مقتل أربعة من جنوده "خلال قتال" في جنوب لبنان، إلا أنه لم يحدد متى قتلوا.
وقال الجيش الإسرائيلي إن القتلى جميعهم من اللواء 226، ومن بينهم عقيد في احتياطي قوات الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى رائد ورقيب أول ونقيب.
ولم يكشف الجيش الإسرائيلي عن توقيت مقتل هؤلاء الجنود.
ويأتي إعلان الجيش الإسرائيلي بعد نحو أسبوعين من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ.
وكان الجيش اللبناني أعلن أن إسرائيل انتهكت شروط اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان "عدة مرات" منذ دخوله حيز التنفيذ.