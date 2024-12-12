كولونيل أمريكي يتوقع لـCNN ما سيقوم به ترامب في سوريا بعد تنصيبه

(CNN)—عقّب الكولونيل المتقاعد والمحلل بشبكة CNN، بيتر منصور، على التحول الذي وصفه بأكبر تغيير استراتيجي في الشرق الأوسط منذ مدة طويلة جدا، وذلك بتحول سوريا من حليف مقرب لإيران إلى عدو محتمل لطهران بعد وصول فصائل المعارضة السورية للحكم وإسقاط نظام بشار الأسد.

وأوضح منصور أن سقوط الأسد ووصل المعارضة للحكم "هو أكبر تطور استراتيجي في الشرق الأوسط منذ فترة طويلة جدًا، لقد كانت سوريا حليفة لإيران وجزءاً من محور المقاومة لسنوات، إن لم يكن لعقود، وفي غضون عشرة أيام فقط، تحولت من حاملة طائرات غير قابلة للغرق إلى دولة معادية لإيران، كما أنها قطعت اتصالات إيران مع حزب الله في لبنان، على الأقل بالروابط البرية، وهذا تطور مذهل، ومن الواضح أنه يعمل ضد المصالح الإيرانية في المنطقة".

وتابع: "من الواضح أنه تدهور محور المقاومة، لكن حزب الله ما زال موجودا، وهو لا يزال جزءا من حكومة لبنان، ولا شك أنه سيتم إعادة بناءه، ولا تزال حماس موجودة أيضاً، رغم تعرضها لأضرار بالغة، ولا يزال الحوثيون في المعسكر الإيراني، ولدى إيران بالطبع الكثير من الميليشيات التي تدعمها في العراق، لذا فإن محور المقاومة لا يزال موجودا، لكنه ليس كما كان عليه قبل عام واحد فقط، أي قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023".

من شمال شرق سوريا.. صورة جنود أمريكيين يطويون العلم بعد عودتهم من دورية بموقع قتالي بعيد للجيش الأمريكي يُعرف باسم RLZ في 25 مايو 2021 Credit: John Moore/Getty Images)

وحول توقع ما سيقوم به الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بعد توليه السلطة في يناير، قال منصور: "أعتقد أن ميله سيكون لسحب القوات الأمريكية من سوريا، قائلاً بشكل أساسي إن مهمتهم هناك قد انتهت، وهذا غير صحيح.. المهمة تتعلق بداعش، لكنه سيرى ذلك على أنه المهمة قد أنجزت بطريقة ما، ومن ثم سيعطي إسرائيل القدرة على القيام بكل ما تريد القيام به في المنطقة، لا أعتقد أنه يريد التورط، إن غرائزه تميل إلى البقاء بعيداً عن العمليات العسكرية، ويبدو أن إسرائيل تقوم بعمل مذهل في كل ما تحاول القيام به هذه الأيام. أعتقد أنه سيكون من المبالغة أن تلاحق إسرائيل البرنامج النووي الإيراني وأن تؤدي إلى نتائج عكسية. لكن هذا مطروح على الطاولة".