نشر السبت ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2024

عُثر عليه في سوريا هائمًا في الطريق.. فيديو يُظهر أمريكيًا يُعتقد أنه مفقود

اغتصاب وضرب وإساءة نفسية.. هذه قصة مازن الحمادة الذي مات بسجون سوريا قبل أسبوع من سقوط نظام الأسد

توغل الجيش الإسرائيلي ومزاعم "عدم توجه قواته نحو دمشق".. ما الذي يحدث عسكريًا في سوريا؟

تشبث بذراعها بقوة بكلتا يديه.. شاهد الحالة التي وجدت عليها مراسلة CNN معتقلًا بسجن سري في سوريا

(CNN)-- قال مسؤولان أميركيان، الجمعة، إن الحكومة السورية المؤقتة سلّمت الأميركي، ترافيس تيمرمان، إلى القوات الأميركية، وتم نقله بعد ذلك جوا إلى الأردن.

Credit: Syrian Department of Political Affairs

وقال مسؤول ثالث إن القوات ضمت عسكريين أمريكيين يشاركون في عملية العزم الصلب، وهي العملية العسكرية الأمريكية ضد داعش.

Credit: Syrian Department of Political Affairs

وقال المسؤول الأول إن عملية التسليم تمت في التنف، وهي حامية أمريكية في سوريا حيث تجري عمليات ضد داعش.

Credit: Syrian Department of Political Affairs

وقال المسؤول الثاني: "بعد سقوط نظام الأسد، تم إطلاق سراح ترافيس تيمرمان، وهو مواطن أمريكي، من سجن بالقرب من العاصمة السورية دمشق في 9 ديسمبر، وتدعم القيادة المركزية الأمريكية وزارة الخارجية في ضمان عودته الآمنة".

Credit: Syrian Department of Political Affairs

وفي حديثه لشبكة CBS نيوز، قال تيمرمان إنه احتُجز في سجن سوري لعدة أشهر بعد دخوله البلاد دون إذن، بعد أن عبر حدودها مع لبنان، مضيفا أنه قرر السفر إلى سوريا "لأغراض روحية".

وفي حديث لشبكة CNN، الجمعة، قالت والدته وزوجها إنهما كانا يخشيان الأسوأ بعد عدم سماع أخبار ابنهما لمدة سبعة أشهر.