(CNN)-- قال مسؤولان أميركيان، الجمعة، إن الحكومة السورية المؤقتة سلّمت الأميركي، ترافيس تيمرمان، إلى القوات الأميركية، وتم نقله بعد ذلك جوا إلى الأردن.
وقال مسؤول ثالث إن القوات ضمت عسكريين أمريكيين يشاركون في عملية العزم الصلب، وهي العملية العسكرية الأمريكية ضد داعش.
وقال المسؤول الأول إن عملية التسليم تمت في التنف، وهي حامية أمريكية في سوريا حيث تجري عمليات ضد داعش.
وقال المسؤول الثاني: "بعد سقوط نظام الأسد، تم إطلاق سراح ترافيس تيمرمان، وهو مواطن أمريكي، من سجن بالقرب من العاصمة السورية دمشق في 9 ديسمبر، وتدعم القيادة المركزية الأمريكية وزارة الخارجية في ضمان عودته الآمنة".
وفي حديثه لشبكة CBS نيوز، قال تيمرمان إنه احتُجز في سجن سوري لعدة أشهر بعد دخوله البلاد دون إذن، بعد أن عبر حدودها مع لبنان، مضيفا أنه قرر السفر إلى سوريا "لأغراض روحية".
وفي حديث لشبكة CNN، الجمعة، قالت والدته وزوجها إنهما كانا يخشيان الأسوأ بعد عدم سماع أخبار ابنهما لمدة سبعة أشهر.