نشر السبت ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2024

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(CNN) -- فر أكثر من 2000 جندي سوري إلى العراق، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، ويعيشون حاليا في مدينة خيام أنشأتها الحكومة العراقية لإيوائهم.

وأصدرت وزارة الدفاع العراقية توجيهات للوحدات العسكرية في محافظة الأنبار الغربية بإقامة معسكر يضم مئات الخيام لـ 2150 جنديا سوريا، بحسب قائممقام قضاء الرطبة عماد الدليمي.

وقال الدليمي لـ CNN، الجمعة، إن الجنود السوريين "سلموا أنفسهم للسلطات العراقية بعد سقوط النظام في سوريا" خوفاً من الانتقام في وطنهم بعد خدمتهم لنظام الأسد.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، الأسبوع الماضي، أن ما لا يقل عن 2000 جندي سوري عبروا إلى العراق مع تقدم الفصائل المسلحة.