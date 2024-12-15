معارك "قسد" و"الجيش الحر" تهدد سدًا حيويًا في شمال سوريا

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(CNN)-- يتعرض سدّ بالغ الأهمية للخطر مع استمرار القتال في عدة مناطق من شمال سوريا بين الجماعات الكردية والفصائل المدعومة من تركيا.

في حين يبدو أن أغلب مناطق وسط وجنوب سوريا هادئة بعد أن أطاحت قوات المعارضة بنظام الأسد، فإن معارك في الشمال اندلعت في قتال مفتوح، وسط مخاوف من أن تنظيم داعش قد يستغل الوضع الأمني ​​المتدهور.

تدور معظم الاشتباكات بين الجماعات الكردية المنضوية تحت لواء قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وعناصر موالية لتركيا من الجيش السوري الحر، والتي تعد جزءًا من التحالف الأوسع الذي أطاح بنظام بشار الأسد.

وبينما تم الإعلان عن وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام في مدينة منبج، الخميس، استمر القتال إلى الجنوب منها، خاصة حول سد تشرين، على الرغم من الهدنة التي تنص على انسحاب الجانبين من المنطقة.

قالت قوات سوريا الديمقراطية، الجمعة، إنه بعد ثلاثة أيام من القتال حول السد وجسر مهم عبر نهر الفرات، صدت قواتها "هجمات المرتزقة". وزعمت أنها قتلت أكثر من 200 من مقاتلي العدو بينما خسرت ثمانية فقط.

ومع ذلك، ظهر مقطع فيديو الجمعة يُزعم أنه يظهر مقاتلين من مجموعة مدعومة من تركيا تسيطر على الجسر المار فوق السد.

لا تستطيع CNN التحقق من الأرقام ولا حالة الخطوط الأمامية بالقرب من السد.

وأعرب بعض الخبراء عن قلقهم من أن القتال قد يلحق الضرر بالسد، ويسبب فيضانات واسعة النطاق لأكثر من 40 قرية في اتجاه مجرى النهر. وحذّرت الأمم المتحدة من أن سلامة السد الهيكلية معرضة للخطر.

وقال ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة في سوريا، ياسوماسا كيمورا، لشبكة CNN إن منشأة معالجة المياه القريبة ليس بها كهرباء، مما قد يؤدي إلى "انقطاع كامل للمياه" عن أكثر من ثلاثة ملايين شخص في منطقة حلب، على حد قوله.

واندلعت اشتباكات في جنوب مدينة الرقة، التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، الخميس بعد أن نزل المئات إلى الشوارع للاحتفال بسقوط نظام الأسد. قُتل شخص وأصيب 15 في إطلاق النار والتدافع الناتج عن ذلك، وفقًا لصحفي محلي وشهود.

ودعا بعض سكان الرقة قوات سوريا الديمقراطية إلى تسليم السيطرة على المدينة للجيش السوري الحر. وغالبية سكان الرقة من العرب، فيما يعتبر الأكراد أقلية.

كانت قوات سوريا الديمقراطية حليفة للولايات المتحدة منذ عام 2017 في معركة القضاء على داعش، الجماعة الإرهابية التي سيطرت في وقت ما على مساحة كبيرة من شمال سوريا. لكن الحكومة التركية اعتبرت منذ فترة طويلة الجماعات الكردية السورية جزءًا من حزب العمال الكردستاني أو مرتبطة به، وهي جماعة كردية مسلحة نفذت العديد من الهجمات في تركيا على مدى العقود الثلاثة الماضية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في أنقرة، الجمعة، للقاء نظيره التركي هاكان فيدان لمناقشة الوضع في سوريا - والمخاطر التي قد يسببها تجدد الصراع في الشمال من عودة محتملة لتنظيم داعش.

وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية وعناصر كردية أخرى على عدة جيوب في شمال سوريا منذ أن اختفت سيطرة النظام السوري في الشمال عندما كان داعش في ذروته في عام 2015. وفي أقصى شمال شرق البلاد، بالقرب من الحدود العراقية، تسيطر قوات سوريا الديمقراطية على معسكر اعتقال كبير (معسكر الهول) لأقارب مقاتلي داعش، بالإضافة إلى مرافق أخرى حيث يتم احتجاز مسلحي داعش المشتبه بهم.

واعترف بلينكن بهذا الدور، قائلاً إن قوات سوريا الديمقراطية كانت "حاسمة في حراسة مرافق الاحتجاز حيث تم احتجاز الآلاف من المقاتلين الإرهابيين الأجانب لسنوات، وإبعادهم عن ساحة المعركة".

ويقول المحللون إن الصراع الطائفي في الشمال سيكون من الصعب احتواؤه، حيث علق موقع بيانات موقع الصراع المسلح والأحداث بأن الاشتباكات تعكس "صراعًا أوسع نطاقًا على السيطرة الإقليمية والهيمنة السياسية في شمال سوريا".

وأضافت أن تنظيم داعش "على استعداد لاستغلال الفراغ الأمني ​​الناتج عن ذلك، مما قد يؤدي إلى تحويل الصحراء الوسطى إلى بؤرة ساخنة للصراع".