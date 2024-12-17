داخلية العراق ترد على معلومات عن وجود ماهر الأسد في البلاد

نشر الثلاثاء ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2024

"هل يعتقد أنه سيعود للسلطة؟!".. مراسل CNN يعلق على بيان بشار الأسد وتفاصيل الساعات الأخيرة من رئاسته

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت وزارة الداخلية العراقية، مساء الاثنين، صحة أخبار تحدثت عن وجود ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد داخل الأراضي العراقية، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد مقداد ميري إن "الأنباء التي تتحدث في مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق، بشار الأسد داخل الأراضي العراقية عارية عن الصحة"، طبقا لـ"واع".

ودعا المتحدث باسم الوزارة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحذر في نقل الأخبار من مصادرها الرسمية.

ولم يكشف المتحدث مزيدا من التفاصيل. في حين كان سوريون ومواقع إخبارية على وسائل التواصل الاجتماعي، زعموا أن ماهر الأسد انتقل بطائرة مروحية من سوريا إلى العراق، بعد سقوط نظام الأسد على أيدي الفصائل السورية المسلحة.

وكان ماهر الأسد يقود الفرقة الرابعة في الجيش السوري، إبان حكم شقيقه، ولعبت الفرقة دورا كبيرا في قمع المحتجين المطالبين بسقوط النظام.